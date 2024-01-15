Yer yarıldı içine girdi: Kayıp işçi aranıyor

Volkanik hareketliliğin sürdüğü İzlanda’da yolda oluşan devasa yarığın içine düşen işçi aranıyor.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda geçen ayki yanardağ patlamasının ardından dün yeni bir patlama meydana geldi.

Balıkçı kasabası Grindavik’in kuzeyindeki patlamadan önce bölgede sismik aktivite ve depremler sürüyordu.

Geçen çarşamba günü bölgede depremler ve volkanik faaliyetler nedeniyle oluşan yarıkları doldurmak için görev alan bir işçi kayboldu.

Yüzlerce kurtarma görevlisinin katıldığı arama çalışmaları, heyelanların bölgeye tonlarca kaya düşürmesinin ardından perşembe günü gece boyunca durdurulmak zorunda kaldı.

Güney İzlanda Emniyet Amiri Ulfar Ludviksson, çalışanların güvenliğini garanti edemedikleri için aramayı durduklarını söyledi.

Koşullar ve işçiyi aramak için dar boşluğa iki kişinin girebilmesi kurtarma çalışmalarını aksatıyor.

İzlanda'nın Grindavik kasabası yakınlarında dün sabah patlayan yanardağın lavları, toprak ve kayadan oluşturulan bariyerleri aşarak bazı evlere ulaştı. pic.twitter.com/dOmguTR7V6 — Diken (@DikenComTr) January 15, 2024

Grindavik Belediye Başkanı Fannar Jónasson kazanın ‘herkesi çok şaşırttığını’ söyledi.