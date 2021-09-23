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Yaramazlara biraz batar!

Yenilebilir böcekler süpermarketlere geliyor

Çevreye katkı amacıyla böcek yenmesi gerektiği uzun zamandır tartışılıyor. Bu, çoğu insan için hoş bir fikir olmasa da İsrailli bir şirket, böceklere tatlandırıcı ekleyip süpermarketlerde satmayı planlıyor.

Fotoğraf: Hargol foodtech

Et üretimiyle karşılaştırıldığında çekirge üretimi sera gazı emisyonunu yüzde 99’a kadar, su tüketimini bin kat, ekilebilir arazi kullanımını da 1500 kat azaltıyor.


Ayrıca Maastricht Üniversitesi’nin araştırmasına göre böceklerden elde edilen protein süt proteini kadar yararlı. Sindirim, kas üretimi ve emilimi performansları neredeyse aynı.

‘Bir deneyin…’

İsrail’de gıda teknolojisi firması Hargol’un kurucusu Dror Tamir, çocukken büyüklerinden duyduğu çekirgelerle ilgili hikayelerden etkilenerek bu böcekleri yenilebilir hale getirmeye karar verdi.

Yılda 400 milyon çekirge yetiştiren Tamir, anneannesinden öğrendiği hikayelerde 1950’lerde İsrail’de insanların gıda güvencesizliği ve Afrika’dan gelen göçmen çekirgelerin gelip mahsullerini tahrip etmesiyle baş ettiklerini öğrendikten sonra böceklerin yenmesine dair fikrinin değiştiğini söyledi.

BBC’ye konuşan Tamir, ürünleri arasında yer alan bir paket kahverengi şeker paketini açarak, “Bir deneyin. Küçük şekerler proteinle dolu ama soya veya jelatinden değil. Bunun yerine, çekirgelerden yapıldılar. Çekirgelerin tadı ceviz, mantar, kahve ve çikolata gibi, portakal ve çilek aroması da gelecek” dedi.

Tamir, şirketinin enerji barından burger ve falafele kadar genişleyen ürün yelpazesiyle böceklere dair yerleşmiş bu fikri değiştirmeyi umuyor.

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