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Yaramazlara biraz batar!

Yenikapı Marmaray İstasyonu’nda aşılama noktası kuruldu

Yenikapı Marmaray İstasyonu’nda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşılama noktası kuruldu.

Fotoğraf: AA


AA’nın habrine göre Sağlık Bakanlığı ve TCDD işbirliğiyle oluşturulan merkezde, randevu almadan Covid-19 aşısı olunabiliyor. İstanbul’un en yoğun istasyonlarından Yenikapı’da anoslarla isteyenlerin merkeze uğrayıp aşısını yaptırabileceği duyuruluyor.


Kayıt işleminin ardından aşı yaptıranlardan biri de 87 yaşındaki Mehmet İhsan Güneş. İlk doz aşısını yaptıran Güneş, aşı randevusu alamadığını belirterek, “Bu anonsu duyunca, ‘Bunu kaçırmayayım’ dedim. Fırsat ayağımıza kadar gelmiş aşımızı olduk” ifadelerini kullandı.

Bir merkez de Sabiha Gökçen’de

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndaki aşı merkezi de bugün hizmete girdi. Merkez aşı hakkı bulunan tüm havalimanı personeli ve yolcular aşılarını olabilecek.

Fotoğraf: DHA

Merkez, terminal binası gelen yolcu katındaki PTT Şubesi’nin karşısındaki alanda yer alıyor. Yedi gün boyunca açık kalacak aşı merkezi 10:00-16:30 saatleri arasında hizmet verecek.

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