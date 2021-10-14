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Yaramazlara biraz batar!

Yenikapı-Hacıosman metrosunda internet dönemi başladı

İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyesi Taylan Yıldız, Yenikapı-Hacıosman (M2) metro hattında internetin çekmeye başladığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

İBB, haziran ayında, metrolarda internet olacağını duyururken, henüz gerekli izinleri alamadığı belirtilmişti. Ulaştırma Bakanlığı’nın işlettiği Marmaray ile ‘U’ harfi bulunan metrolarda ise yarından itibaren internet hizmeti verilmeye başlanacağı açıklanmıştı.


İYİ Partili Yıldız, bugün itibariyle İBB’nin işlettiği M2 metrosunda internete erişimin sağlandığını duyurdu. Diğer hatlarda da gelecekte internet bağlantısının olacağını kaydetti.

Yıldız’ın verdiği bilgiye göre hattaki 48 trenden 31’inde erişim noktası mevcut. Meclis üyesi, hatta eklenen 17 trende de çalışmanın kısa sürede bitirileceğini belirtti.

Bakanlık, kendi yaptıkları metroların simgelerini ‘U’ olarak belirlemişti. İBB ise metro simgelerinin ‘M’ olarak kalmasında ısrar etmişti.

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