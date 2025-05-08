Yeni Zelanda'da kişi başına dört buçuk koyun düşüyor

Yaklaşık 5,3 milyon nüfuslu Yeni Zelanda’da kişi başına ortalama dört buçuk koyun düşüyor.

Fotoğraf: RNZ

Ülkenin istatistik kurumu Stats NZ, koyun verilerini duyurdu.

Haziran 2024 itibarıyla 10 yıl öncesine kıyasla sayılarının yaklaşık 6 milyon düştüğü, yaklaşık 23,6 milyon koyunun bulunduğu bildirildi.

Buna göre 5,3 milyonluk nüfuslu Yeni Zelanda’da kişi başına ortalama dört buçuk koyun düşüyor.

Koyun sayısı nüfusunu geçen birkaç ülkeden biri olan Yeni Zelanda’da 1982’de bu oran, her bir kişi için 22 koyundu.