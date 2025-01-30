Yeni Zelanda'da Maorilerin kutsal kabul ettiği Taranaki Dağı artık 'tüzel kişi'

Yeni Zelanda’da yerli halklardan Maorilerin kutsal kabul ettiği Taranaki Dağı’na yeni yasayla bir insanın sahip olduğu tüm hak ve sorumluluklar tanınarak ‘tüzel kişi’ statüsü verildi.

Taranaki Dağı. Fotoğraflar: NASA

Maoriler, Taranaki’yi ‘ata’ olarak kabul ediyor.

Parlamentodan oybirliğiyle geçen yasayla Taranaki Dağı’nın zirvesine yerli halkın kullandığı ‘Taranaki Maunga’ adı verildi.

Yasayla 19’uncu yüzyılda İngilizlerin ülkeyi sömürgeleştirmesinin ardından dağın Maorilerden çalındığı da kabul edildi.

Kararla Taranaki, çevresindeki tepe ve topraklarıyla ‘tüm fiziksel ve metafiziksel unsurlarla yaşayan bölünmez bir bütün’ olarak görülüyor.

Yeni Zelanda Kültür, Sanat ve Tarihi Miras Bakanı Paul Goldsmith “Dağ, uzun zamandır onurlandırılan bir ata, fiziksel, kültürel ve ruhani bir besin kaynağı ve son dinlenme yeri olmuştu” dedi.

Te Pati Maori Partisi Eş Başkanı Debbie Ngarewa-Packer’se “Bugün Taranaki, adaletsizliğin, cehaletin ve nefretin prangalarından kurtuldu” yorumunu yaptı.

Karla kaplı sönmüş volkanik dağ olan 2 bin 518 metre yüksekliğindeki Taranaki, turizm, yürüyüş ve kar sporları için popüler noktalardan.

Yeni Zelanda’da daha önce de bir nehir ve kutsal sayılan toprak parçası için benzer bir karar alınmıştı.