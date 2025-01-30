Senegal'de 'koyunların kralı ladoumlar' podyumda

Senegal’de ‘koyunların kralı’ olarak bilinen ladoumlar podyuma çıktı.

Fotoğraflar: AA

Başkent Dakar’da ‘Irkları Geliştirme ve İyileştirme Birliği’nin (SALADAM)’ 15’inci Uluslararası Hayvancılık Fuarı düzenlendi.

Güvercinden tavşana, attan köpeğe birçok hayvanın sergilendiği fuara dünyanın en pahalı koyun cinslerinden ladoumlar da görücüye çıktı.

Birçok yetiştiricinin katıldığı fuarda en iyi yetişkin erkek ladoumu seçmek için yarışma düzenlendi.

Bakıcılarının yarışma alanına alkışlar ve tezahüratlarla getirdiği ladoumların ağırlıkları, göğüs yarıçapları, boyları ve omurga uzunlukları ölçüldü.

Her bir ladoumun ölçüleri not edildikten sonra uzman jüri, en iyisini seçmek için puanlama sistemine geçti.

Yetişkin kategorisinde 18 ladoumun katıldığı yarışmada birincilik 38 aylık ‘Niang Ballo’ isimli 156 kilogram ağırlığındaki koyunun oldu.

Küçük bir atı andıran, 24 aydan büyük ladoumların yarıştığı yetişkin kategorisindeki koyunların boyları bir buçuk metreyi, ağırlıklarıysa 180 kiloyu bulabiliyor.

90 bin dolara satılabiliyor

Moritanya’dan ‘toubaire’ ve Mali’den ‘balibali’ isimli iki türün karışımından doğan ladoum, Senegalliler için koyundan fazlası.

Ladoumlar, diğer koyun ve koçların aksine ahırlarda değil özel hazırlanmış konforlu odalarda ya da yetiştiricilerin evlerinin salonlarında besleniyor, her birine özel isim veriliyor.

Senegal toplumunda ladoum sahipliği, ‘lüks araca sahip olmak’ gibi algılanıyor. Ladoumlar, kesim için değil diğer ırkları güzelleştirmek amacıyla damızlık olarak kullanılıyor.

Ülke çapında neredeyse her bölgede en güzel ve en iyi ladoumu seçmek için yıl boyunca çeşitli yarışmalar düzenleniyor.

Ülkenin kırsal bölgelerinde halen nüfus cüzdanı bulunmayan Senegallilere rastlansa da bir ladoumun soyağacı, yetiştiricisi tarafından doğduğu günden itibaren kaydediliyor.

Ladoum, dünyanın en pahalı koyun türlerinden. Ülkede bugüne kadar satılan en pahalı ladoum Galactic’in 90 bin dolara (yaklaşık 3 milyon 220 bin lira) alıcı bulduğu biliniyor.