Yeni Zelanda'da çalışanına 'zorbalık' yapan bakan istifa etti

Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Andrew Bayly personeliyle tartıştığı için eleştirilince görevinden istifa etti.

Fotoğraf: Andrew Bayly MP / Facebook

BBC‘nin haberine göre Bayly, geçtiğimiz hafta bir personeliyle tartışırken pazusundan tuttunca ‘zorbalık’la suçlandı.

Tepkiler artınca Bayly basının karşısına geçip şöyle konuştu:

“Kendinizi hesaba çekmeniz gereken zamanlar vardır. Bugün de o günlerden biri. Başbakana istifamı sundum, o da bunu kabul etti.“

Personeliyle ‘hararetli’ bir şekilde tartıştığını belirten bakan, koluna zorla dokunduğu suçlamalarınıysa kabul etmedi.

İlk değil

Bayly, geçtiğimiz yıl bir şaraphanede çalışana ‘ezik’ dediği ve küfür ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Eleştiriler artınca Bayly, kamuoyundan özür dilemişti.

Parlamento kariyeri

Bayly, parlamentoya ilk kez 2014’te Ulusal Parti’nin milletvekili olarak seçilerek girmişti.

2023’te de Ticaret ve Tüketici İşleri Bakanı olarak atanmıştı.