Yeni Zelanda’da BioNTech aşısıyla bağlantılı can kaybı

Yeni Zelanda’da yetkililer ilk dozunu olduktan sonra hayatını kaybeden bir adamın ölümünü Pfizer/BioNTech aşısıyla ilişkilendirdiklerini duyurdu.

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26 yaşındaki adamın miyokardit olarak bilinen kalp kası iltihabı yaşadığı belirtildi.

Bu, ülkede aşıdan kaynaklı nadir yan etki sonucu kayda geçen ikinci ölüm oldu. Ağustos ayında bir kadın iki doz aşıdan sonra miyokardit nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bağımsız Covid-19 Aşı Güvenlik İzleme Kurulu miyokarditin muhtemelen aşıdan kaynaklandığı değerlendirmesini yaptı.

İlk dozundan iki hafta sonra hayatını kaybeden adamın semptomlarıyla ilgili doktora başvurmadığı ya da herhangi bir tedavi görmediği belirtildi.

Miyokardit rahatsızlığında, kalp kasında iltihaplanma gelişerek organın kan pompalama kapasitesini sınırlanıyor ve kalp ritminde değişiklik meydana geliyor.

Kurul ayrıca biri 13 yaşında çocuk olmak üzere aşı sonrası miyokardit nedeniyle hayatını kaybeden iki kişi daha olduğunu belirtti. Çocuğun ölümünün aşıyla ilişkilendirilebilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtirken, 60’larındaki adamın ölümünün büyük olasılıkla aşıyla bağlantılı olmadığı bildirildi.

Pfizer sözcüsü, şirketin Yeni Zelanda’daki ölüm raporundan haberdar olduğunu, olası yan etki raporlarını izlediğini ve aşısının fayda-risk profilinin pozitif olduğuna inanmaya devam ettiklerini ifade etti.

Kurul da nadir yan etkilerine rağmen aşını faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu vurguladı.