Yeni Zelanda’da başbakanı ölümle tehdit eden kişiye bir yıl hapis cezası

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’i ölümle tehdit etmekten suçlu bulunan kişi bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Yeni Zelanda Herald’ın haberine göre, 2019-2020’da dört aylık bir dönemde hükümet yetkililerini ‘suçlular, köle tüccarları ve devlet onaylı teröristler’ olarak nitelendiren 88 e-posta yollayan Michael Cruickshank söz konusu gönderilerden ikisinin tehdit içerikli olması nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Gazetenin iki e-postayı örnek vererek “Çok ileri gitti” diye bahsettiği haberinde, Ardern’e gönderilen 20 Ocak 2020 tarihli mail’de şu ifadelerin yer aldığı yazdı: “Devlet onaylı terörizmi desteklemeye devam eder ve hayatım üzerine savaş açarsan seni bizzat bu gezegenden silerim.”

Bundan 30 dakika sonra yine başbakana ve milletvekili Andrew Lifttle gönderdiği mail’de ise “Kafanı uçururum” ifadeleri yer aldı.

Auckland Bölge Mahkemesi’nde görülen davada, sanığın tehdit içerikli e-postaları yolladığı sırada içkili olduğu yönündeki savunmalarını kabul etmeyen Hakim Brooke Gibson, Cruickshank’ı bir yıl hapis cezası verdi.