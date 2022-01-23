Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Omicron vakaları nedeniyle düğününü iptal etti

Yeni Zelanda Başbakanı, Covid-19’la mücadele için yeni kısıtlamalar açıklarken düğününün iptal olduğunu söyledi.

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15 bin 104 vaka kaydedilen, 52 kişinin hayatını kaybettiği, salgınla mücadelede başarılı ülkeler arasında yer alan Yeni Zelanda’da görülen dokuz Omicron vakası nedeniyle bir dizi yeni kısıtlama uygulanacak.

Aşılı olanların katıldığı organizasyonlarda katılımcı sayısı 100’ü geçemeyecek. Aşılı olmayanlarda bu sayı 25’le sınırlı tutulacak. Mağaza, toplu ulaşımda maske zorunlu olacak. Öğrenciler de okullarda maske takacak.

Bu sabah kısıtlamaları duyurmak için basın toplantısı düzenleyen Ardern, nişanlısı, TV sunucusu Clarke Gayford’la düğünlerini iptal etme kararı aldıklarını söyledi.

Çiftin üç yaşında bir kızları var.

Ardern, “Düğünümüzü yapmama kararı aldık. Biz de salgından etkilenen birçok insan gibi etkilendik ama en önemli şey sağlık” dedi.

Ardern, bu ilkbahar veya yaz mevsiminde evleneceğini açıklamıştı kesin tarih açıklamamıştı.

Ülke nüfusunda aşılı olanların oranı 12 yaş üzerindeki grup göze alındığında yüzde 94.