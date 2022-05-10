Yeni yöneticinizin toksik olduğunu gösteren sekiz ipucu

İş hayatınızı cehenneme çevirme potansiyeli olan toksik bir yöneticiyle mi çalışıyorsunuz?

Huffington Post toksik yöneticinin ‘robot resmini’ sekiz maddede özetliyor.

1. Yöneticiniz devraldığınız pozisyonun eski sahibini kötülüyorsa

Kariyer koçu ve insan kaynakları uzmanı Angela Karachristos, gidenin ‘arkasından konuşan’ yöneticinin olayları ‘kişisel almak’ gibi bir sorunu olabileceğini söylüyor. Bu tip bir yönetici işin kendisinden çok kişilerle ilgilenir. Karachristos’a göre, istediği / istemediği şeyleri size direkt söylemek yerine eski çalışan üzerinden anlatmak aynı zamanda pasif agresif bir tutum.

2. Yöneticiniz yalnızca kendini övüyor, başka kimseye kredi vermiyorsa

Uzun bir iş gününden sonra yöneticiniz size teşekkür ediyor mu? Zorlu bir proje bittiğinde ekibi ödüllendiriyor mu? Bir yönetici başarısızlıkları ekibe fatura edip başarıları kendi üstleniyorsa ihtimalle toksik bir ortam yaratır. Başkalarının işe harcadığı emeği görmezden gelen ya da empati yeteneği olmadığı için gerçekten göremeyen insanlar narsistik potansiyel taşır. Psikolog ve yazar Alan Cavaiola, “Narsistler başkalarından övgü ve iltifat beklerler, ancak başkalarını övmezler” diyor.

3. Yöneticiniz sizi görmezden geliyorsa

Yeni bile olsanız yöneticinizin size zaman ayırmaması iyiye işaret değil. Geri bildirim alabilmek için sürekli peşinde dolaşmak zorunda kalıyorsanız, kendinize ‘yok gibi‘ hissediyorsanız bu toksik bir ilişkiye işaret eder. İşyeri uzmanı Lynn Taylor, kapıları genelde kapalı olan bu tip yöneticilerle ilgili şöyle diyor: “Sizi çok meşgul olduklarına inandırmaya çalışırlar. Aslında yönetim becerilerinden yoksundurlar.” Yine de bu durumlarda çok aceleci olmayın, gerçekten yoğun bir dönem geçiriyor da olabilir.

4. Yöneticiniz yalnızca işin teslim tarihiyle ilgileniyor, geri bildirim vermiyorsa

Toksik yöneticiler yalnızca işin sonucuyla ilgilenir. Kariyer koçu, Jasmine Escalera sadece “bu iş bitecek” diyen ama işin öncesinde ve sonrasında çalışana katkı vermeyen yöneticilerden uzak durulması gerektiğini söylüyor: “Nasıl daha verimli olabileceğiniz konusunda size yol göstermek yöneticinizin işidir. Kariyer gelişiminizde de sorumluluğu vardır.”

İyi bir yöneticinin hedefler konusunda net olması gerektiğini söyleyen kariyer gelişim uzmanı Minda Hart, “Gerektiğinde çatışmaya girebilen ama çatışmaları çözme becerisi de olan yöneticiler, iyi yöneticilerdir” diyor. Yöneticinizin yanında kendinizi güvende hissetmiyorsanız muhtemelen toksik bir kişiyle çalışıyorsunuz.

5. Yöneticiniz sürekli fikir değiştiriyor ve bunun ekibi ne kadar gerdiğini önemsemiyorsa

Toksik yöneticilerin empati yetenekleri gelişmemiştir. İyi yönetici ise ekibin işe verdiği emeğe ve harcadığı zamana saygı gösterir.

Toksik yöneticiler işle ilgili majör fikir değişikliklerini ekibin ruh halini umursamadan paylaşırlar. Angela Karachristos bu yöneticileri şöyle anlatıyor: “Önce bir konuya odaklanırlar ve herkesten aynı şeyi beklerler. Ortada net bir plan yoktur ama ekip bir şekilde duruma uyum sağlamayı başarır. Ama sonra bir bakarlar ki yönetici fikir değiştirmiş. Bu yöneticileri toksiktir çünkü ekiplerini strese sokup başarısızlığa mahkum ederler.”

6. İş arkadaşlarınız yöneticinizin yanında çok farklı davranıyorsa

Üstlerin yanında biraz daha resmi davranmak normal sayılabilir ama yöneticiniz içeri girer girmez ortamda soğuk rüzgarlar esiyorsa bu kötü bir işaret sayılabilir.

Angela Karachristos, “İşle ilgili konuların konuşulduğu bir ortamda yönetici gelir gelmez herkes sus pus oluyorsa bu korkunun göstergesidir” diyor. Yeni iş arkadaşlarınız yöneticiyle ilgili fikir beyan etmekte çekiniyorsa bu iş yerinde baskı olduğu anlamına gelebilir.

7. Yöneticiniz ekip üyeleri arasında ayrımcılık yapıyorsa

Yöneticiniz bazı çalışanları diğerlerinden daha çok ‘seviyorsa‘ işi değil kendi ihtiyaçlarını önceliyor olabilir. Lynn Taylor, “Mülakatta çalışacağınız söylenen proje bir anda başka birine gidebilir ve bunu son öğrenen siz olursunuz” diyor. İşe değil kişiye göre değerlendirme yapan, somut veriler üzerinden geri bildirim vermeyen yöneticiler toksik olabilir.

8. Yöneticinizin yanında konuşamıyorsanız

Sonuç olarak, yöneticinizin toksik olup olmadığını anlamak için kendi içinize dönün. Onun yanında kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Midenize kramp giriyor mu? Onunla konuşmaktan korkuyor musunuz? Bunlar dikkate almanız gereken duygular.

Lynn Taylor, “Toksik bir yöneticinin ne zaman nerede ne söyleyeceği, sizi incitip incitmeyeceği belli olmaz. Bu yüzden hep diken üstünde olursunuz. Başlarda bunun işe alışma süreci olduğunu düşünebilirsiniz ya da yöneticinizin gününde olmadığı sanabilirsiniz. Ama bir şey değişmeyince toksik bir yöneticiyle çalıştığınızı anlarsınız” diyor.

Toplantılarda daha az konuşmaya başladıysanız, yöneticinizle aynı odada yalnız kalmak sizi rahatsız eder hale geldiyse ya da hemfikir olmadığınız konularda sesinizi çıkarmak istemiyorsanız toksik bir yönetici ile çalışıyor olabilirsiniz.