Yeni orana göre kredi kartı ve KMH faizleri ne olur?

Merkez Bankası’nın politika faizini artırmasıyla kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizleri de buna paralel artacak.

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İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ beklenşyor. İlk adım olarak Merkez Bankası faizi 6,5 puan artırarak yüzde 15’e çıkardı.

Twitter’da ekonomiyle ilgili paylaşımlarıyla bilinen ‘beşyüzyedi’, faiz oranındaki farklı artışlara göre kredi kartı ve KMH faizlerinin ne kadar yükseleceğine dair hesabını paylaşmıştı.

Kredi kartı ve KMH faizi şu an aylık yüzde 1,36 seviyesinde. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 15’e çekmesiyle oranlar ağustosta artacak.

Buna göre kredi kartı azami faizi 1 Ağustos’ta yüzde 1,91’e gelecek. Gecikme faiziyse (asgari tutarı ödemeyene) yüzde 2,21’e çıkacak.

Bankanın önümüzdeki aylarda da faizi artırması bekleniyor. Bu durumlarda faiz oranları tabloda şöyle gösterildi: