Merkez faiz artırırsa kredi kartı ve KMH faizleri ne olur?

Merkez Bankası’nın politika faizini artırması durumunda kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizleri de buna paralel artacak.

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İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’, 22 Haziran’daki toplantıda Merkez Bankası’nın faiz artırması bekleniyor.

Uzmanlar ve uluslararası kuruluşlar, faiz artırımının önemli olduğunu vurgularken, yüzde 20-40 arasında rakamlar dillendiriliyor. Mevcut oransa yüzde 8,5.

Twitter’da ekonomiyle ilgili paylaşımlarıyla bilinen ‘beşyüzyedi’, faiz oranındaki farklı artışlara göre kredi kartı ve KMH faizlerinin ne kadar yükseleceğine dair hesabını paylaştı.

Kredi kartı ve KMH faizi şu an aylık yüzde 1,36 seviyesinde. Merkez Bankası’nın piyasada beklendiği gibi politika faizini yüzde 20’ye çekmesi durumunda oran aylık yüzde 2,36’ya yükselecek.

Hesap şöyle: