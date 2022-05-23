Yeni koleksiyonunu Wall Street’te tanıtan Balenciaga: En büyük fetiş para

Lüks moda markası Balenciaga 2023 İlkbahar – Yaz koleksiyonunu New York Borsası’nda tanıtırken ‘paranın gücü’ne vurgu yaptı.

Fotoğraf: Balenciaga

Wall Street’teki New York Borsası 230 yıllık tarihinde dün ilk kez bir moda şovuna sahne oldu. O gün kapalı olan borsada, davetliler borsa çalışanların masa ve sandalyelerine oturdu. Defile borsanın açılışını simgeleyen zil sesiyle başladı.

Wall Streej Journal’da yayınlanan habere göre, markanın Gürcü baş tasarımcısı Demna Gvasalia, hemen her kıyafetin altına giydirdiği yalnızca ağız ve gözleri açıkta bırakan fetiş objesi lateks parçaların, ‘giyenin kimliğini belirsizleştirdiğini’ söyledi

Bütün vücudu kaplayan lateks tulumlar giyenin kimliğini silikleştiriyor.

Demna şov mekanı olarak New York Borsasını seçmesini de şöyle açıkladı: “Para bir fetiş, muhtemelen dünyanın en büyük fetişi. Para ve kimliğin tuhaf bir şekilde birbiriyle çok ama çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum ve bunu pek de sağlıklı bulmuyorum.”