Yeni hedef organ üretmek: Canlı hücrelerle damar geliştirildi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’daki bilim insanları canlı hücrelerden damar geliştirdi.

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Şirketin Troitsk Bilim Enstitüsü’ndeki bilim insanlarınca geliştirilen yapay damarlar, ateroskleroz (atardamarlarda plak oluşması) tedavisinde kullanılacak.

Kan damarı eşdeğerleri 10 santimentre uzunluğa kadar yetiştirilebiliyor. Yöntemin varisli damarlar, tromboz, koroner kalp hastalığı ve diğer damar hastalıklarında insanlara yardımcı olacağı düşünülüyor.

Yapay damarın üretim aşamaları şöyle:

Bilim insanları önce akustik biyoyazıcı ve biyoreaktör cihazları geliştirdi. Daha sonra bu fonksiyonlar tek bir biyofabrikator içinde birleştirildi.

Ardından merkezi hazneye hücresel materyal yüklenerek gerekli ayarlar yapıldı ve besiyeri içinde damar eşdeğeri oluşturuldu.

Son olarak dokusal sferoidlerden oluşturulan yapı olgunlaşma sürecine girmesi için biyofabrikatora yerleştirildi.

Araştırmanın test süreci devam ediyor.

Bilim insanları teknolojiyle 2030’a kadar daha karmaşık ve dallanmış yapay damar sistemlerinin üretimini, diğer hasarlı doku ve organları onarmayı hedefliyor.

Proje başarılı olursa hastaların organ donörü beklemek zorunda kalmayacağı, bunun yerine kişiye özel, mükemmel uyumlu böbrek, pankreas, akciğer ve diğer organların birebir yapay versiyonlarının üretileceği değerlendiriliyor.

Troitsk Bilim Enstitüsü Eklemeli Üretim Teknolojileri ve Biyomühendislik Baş Uzmanı Yegor Plakhotnyuk “Örneğin bir karaciğer geliştirilebilir. Bu damarlar organın olgunlaşma sürecinde beslenmesini sağlayacak” dedi.