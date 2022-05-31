Yeni filminde ‘yaşlanan’ ünlü oyuncu tanınmaz halde

Hollywood yıldızı, Netflix’in yeni filmi ‘Maestro‘dan paylaşılan fotoğraflarda beyaz saçları ve kırışıklıklarıyla tanınmaz halde.

Fotoğraflar: Netflix

ABD’li besteci ve orkestra şefi Leonard Bernstein’ın hayatını anlatan filmin çekimleri sürüyor.

Netflix’in sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflardaki ünlü oyuncuyu tanımadıysanız yalnız değilsiniz. Kolundaki beyaz tüylerden yüzündeki kırışıklıklara, ak düşmüş saçlarından burnuna her türlü ayrıntısı düşünülmüş yaşlandırma makyajı ve protezleriyle Bradley Cooper’ı hayranları dahi tanımakta zorlandı.

Twitter kullanıcıları, şimdiden en iyi saç/makyaj tasarımı Oscar’ını kaptığını belirttikleri filmin fotoğraflarına emin olmak için iki kez baktıkları söyledi.

47 yaşındaki oyuncu aynı zamanda filmin yönetmen koltuğunda. Partneri ise Bernstein’ın eşi rolünde Carey Mulligan.

Filmin 2023’te gösterilmesi planlanıyor.

Bernstein müzikal dünyasının efsane bestecilerindendi. ‘West Side Story‘nin müziklerinin yaratıcısı olarak tanınan besteci 1990’da hayatını kaybetti.