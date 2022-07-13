Yeni emojiler geliyor: Karga, geyik başı, deniz anası, salla kafayı, çak bi beşlik…

Emojipedia’nın blog sayfasında önümüzdeki aylarda çıkacak 21 yeni emoji yayınlandı.

Emojipedia’nın haberine göre telefonlar, önümüzdeki eylül ayından itibaren yeni emojilerle renklenecek. Emojipedia blog sayfası, 15.0 versiyonunda emojilerin listesini yayınladı.

Başını sallayana bir sarı kafa, üç yeni renkte kalp, altı ayrı ten renginde sağ ve sol el ‘çak bi beşlik’, geyik boynuzu, eşek, kanat, karga, kaz, deniz anası, sümbül, zencefil, bezelye, yelpaze, tarak, marakas, flüt, Sih inancını simgeleyen Khanda ve kablosuz internet yeni emojiler arasında.

Şimdilik onay aşamasında olan emojiler, eylülden itibaren partça parça emoji kataloguna eklenecek.

Yeni emojiler arasında sümbül, zencefil, bezelye ve ‘kablosuz internet’ simgesi de var

Emoji bir Japon icadı. Zaten kelimenin kendisi de Japonca: E (resim) + moji (mektup) kelimelerinin birlemesinden oluşuyor. Başlangıçta yalnızca Japon GSM operatörlerinin müşterilerine sağladığı emoji, zamanla apple aracılığı ile tüm dünyaya yayılmış, 2014’te akıllı telefonlara bir dil seçeneği olarak eklenmişti.