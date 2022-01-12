Yeni doğmuş bebek -20 derecede, yumurta kutusuna konulup terk edilmiş halde bulundu

Rusya’da beş genç, termometrenin eksi 20 dereceyi gösterdiği Sibirya’da, terk edilmiş, yeni doğmuş bebek buldu.

Fotoğraf: BBC

Sosnovka köyünün yakınındaki ıssız bir yolda, bir yumurta kutusunun içine bırakılmış olarak bulunan bebek gençlerden birinin ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Polis, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebeğin ailesinin arandığını, soruşturma başlatıldığını, sorumlunun ‘cinayete teşebbüs’ten yargılanacağını duyurdu.

Bebeği hastaneye götüren gencin babası Dimitri Litvinov, NGS gazetesine, beş arkadaşın o gün yürüyüşe çıktığını, hava karardığı için yollarını cep telefonlarının ışığıyla aydınlattığını ve yumurta kutusunun içinde battaniyeye sarılı bebeği fark ettiğini anlattı. Kutunun için de bir de biberon vardı.

Oğlu Renat’ın hemen kendisi ve annesi Anna’yı arayarak çağırdığını belirten Litvinov, üç günlük olduğu belirlenen bebeği doktorların hastanede bebeği muayene ettiğini, kollarını ve bacaklarını ovarak ısıttığını, gerekli tetkiklerin yapıldığını, sonrasında da bir çocuk hasanesine nakledildiğini aktardı.

Dondurucu soğukta bırakıldığı için bebeğin ölebileceğinden endişe edildiğini belirten Litvinov, “Neyse korkulan olmadı” dedi.

Hastanedeki ekibin bebeğe çok iyi baktığını vurgulayan Litvinov çiftinin üç oğlu var. Çift, yakınları bulunmazsa bulunsalar da bakacak durumda değillerse terk edilen bebeği evlat edinmek istiyor.