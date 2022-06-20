Yeni bir yengeç türü keşfedildi: Kabarık tüyleri, süngerden şapkası var

Batı Avustralya kıyılarında keşfedilen yengecin arka ayakları, süngerden şapka yapıp takmak üzere evrilmiş.

Fotoğraf: Colin McLay/WA Müzesi’nin izniyle

Guardian’ın haberine göre, Güney Batı Avustralya’da Danimarka sahilinde yaşayan bir aile, sahile vurmuş bir yengeç buldu. Türün tespiti için Batı Avustralya Müzesi’ne gönderdi.

Yeni Zelanda Canterbury Üniversitesi’nde deniz biyologları Andrew Hosie ve Colin McLay bulunan yengecin ‘Lamarckdromia’ cinsinden yeni bir tür olduğunu söyledi. Yengece, Darwin’i dünyanın her yerine taşıyan ‘Beagle’ gemisinin adı verildi.

Süngerden şapka yapıp takıyor

‘Sünger yengeçler’ (Dromiidae) ailesine ait ‘Lamarckdromia beagle’ deniz süngerleri ve ascidian olarak bilinen deniz hayvanlarını pençeleriyle parçalayarak şapka gibi takıyor, böylelikle kendini koruyor.

Dr. Andrew Hosie, ‘sünger yengeçlerin arka ayaklarının, şapkalarını tutmak için özel olarak geliştiğini‘ söylüyor: “Sünger veya ascidian yengeçte büyümeye devam eder ve tepesine tam olarak oturan güzel bir başlık oluşturur.”

Daha çok keşif olacak

Süngerin boyutunun zaman zaman yengeci aştığını belirten Andrew Hosie, “Bu süngerlerin ürettiği bazı bileşikler çok zararlıdır, dolayısıyla bir yengeçe ulaşmak için süngeri çiğnemek isteyecek fazla canlı çıkmaz.”

Dr. Hosie’ye Beagle son keşif olmayacak: “Avustralya suları hala çok sayıda keşfedilmemiş türle dolu.”