Yeni belgesel çocuk yaştaki modellerin nasıl sömürüldüğünü anlatıyor: ‘Modanın karanlık sırrı’

Üç bölümlük televizyon belgeseli model olmak isteyen genç kadınların gördüğü kötü muameleyi ele alıyor.

Carré Otis (solda) ve Shawna Lee Sky Documentries’de gösterilen belgeselde konuşan iki eski model. Fotoğraf: Sky UK Limited

İngiliz televizyonunda cuma günü yayınlanmaya başlayan ‘Kızları Keşfetmek: Modanın En Karanlık Sırrı’ (Scouting for Girls: Fashion’s Darkest Secret) adlı belgesel, 80’li ve 90’lı yıllarda model olmak isteyen 18 yaşın altındaki kız çocuklarının yaşadığı şiddete ışık tutuyor.

O yıllarda sektörü kontrol eden isimleri odak noktasına alan belgesel, Carré Otis, Shawna Lee, Jill Dodd gibi eski modellerin tanıklıklarına başvuruyor.

Hikaye hiç değişmiyor

The Guardian gazetesi yazarlarından Lucy Mangan, belgeseli konu aldığı yazısında taciz ve şiddet hikayelerinin hiç değişmediğini vurguluyor:

“Yabancı bir ülkede iş arayan, bağlantılara ihtiyaç duyan, para için ajanslara bağımlı olan kadınlar umutsuzluğa kapıldıklarında ‘patronlarının ilgisini’ minnetle karşılıyorlar. Nazik bir sohbet, ağlayacak bir omuz, biraz destek, gece geç saatlerde bir apartman dairesinde kalma önerisi… Sonrası ‘aniden üstüme çıktı’ haykırışı ve yıkım. Kadınlar korkuya kapılmış halde ağlarken adamlar çocuklara/kadınlara tecavüz eder ve uyuyakalır.”

Adalet için konuşuyorlar

Wonderhood Stüdyoları ve The Guardian gazetesinin Lucy Osborne’un araştırmasına dayanarak hazırladığı belgesel, hikayeyi 80’li ve 90’lı yıllarda sektörü kontrol eden dört menajer -John Casablancas, Gérald Marie, Jean-Luc Brunel ve Claude Haddad- üzerinden anlatıyor.

Lucy Mangan, ‘bu dördünden tek hayatta kalan Gérald Marie’nin tüm iddiaları reddettiğini’ söylüyor: “Carré Otis ve arkadaşları, bu korkunç şeylerin sadece kendi başlarına geldiğini düşündüler. Osborne’un soruşturması, kurbanları bir araya getirmeye yardımcı oldu. Şimdi sayıları topluyorlar ve Fransa’da en azından Marie’nin adalete teslim edilmesini umdukları bir ceza soruşturmasına yardım ediyorlar.”