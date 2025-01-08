Yemek kartları düzenlemesi ne anlama geliyor?

Yemek kartlarına ‘amacı dışında kullanılması’ durumunda prim sınırlaması geldi. Bu düzenlemenin, market alışverişlerini etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Danıştay’ın kararı sonrası 31 Aralık 2024’te yayınladığı genelgeyle yemek kartlarını kullanım alanları değişmeden SGK priminden yüzde 100 muaf hale getirdi.

Genelgeyle yemek kartlarından herhangi bir limite tabi olmaksızın prim alınmayacak.

Kartların gıda alışverişi dışında nakit gibi kabul edilen yerlerde kullanımındaysa 2025’te 158 liraya kadar istisna uygulanacak. Bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi tutulacak.

SGK’dan açıklama

SGK çalışanlarca merak edilen düzenlemeyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158 liralık tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır.”

Peki bu ne anlama geliyor?

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade düzenlemenin amacı dışında kullanımlarla ilgili olduğunu söyledi. Yani getirilen sınırlama giyim ve benzeri gibi harcamalarda geçerli olacak.

‘Restoran, pastane ve markette kullanımında sınırlama yok’

Yemek kartlarının banka poslarında ve ATM’lerde kullanılamayacağını belirten Piyade “Kapalı bir networkte yalnızca restoran, pastane, market, büfe gibi yemek ve tüketime hazır gıda noktalarının anlaşmalı olan bir kısmında geçerlidir” dedi.

Yemek kartlarının her noktada geçmediğini hatırlatan Piyade, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda elektronik kontrol alt yapısı ile kayıtlı ekonomiyi destekleyen, vergi kaybı olmadan, yüzde 100 kayıtlı bir sistemi işleten yemek kartlarının, anlaşmalı iş yerlerinin kapsamı 30 yıldır aynıdır. Yemek kartları ayni yardım kapsamında primden muaftır.

Var olan kullanım alanları kapalı network ile sınırlı olan yemek kartlarının restoran, pastane, büfe, market, kafe ve benzeri noktaların kullanımında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.”