Çalışanlar için yemek bedeli hesaplamasında formül değişti

Yemek verilmeyen işyerlerinde çalışanlara verilen yemek bedeli ödemelerindeki hesaplama formülü değişti.

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Resmi Gazete‘de yayınlanan kararla günlük hesaplamada asgari ücret üzerinden formülasyon şartı kaldırıldı. Değişikliğe yemek kartları ve çekleri de dahil.

Yeni düzenlemeyle hesaplamada bir günlük asgari ücret bedelinin belirlenen oranla yemek ücretine dönüştürülmesi yerine günlük yemek bedeli baz alınacak.

Eski madde şöyleydi: “İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısıyla çarpılması sonucunda bulunacak tutarı.”

Yeni madde şöyle düzenlendi:

“İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, sigortalıya yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin nakit olarak ya da yemek hizmetinin alınması dışında kullanılabilecek yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla sağlanması halinde fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulu’nca belirlenen tutarının fiilen çalışılan gün sayısıyla çarpılması sonucunda bulunulacak tutarını aşmayan kısmı.”

Düzenleme 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.