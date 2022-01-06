Yemek kalmadı; Liberya’da iki cezaevi yeni mahkum almayı durdurdu

Liberya’daki cezaevlerinde mahkumlara verilecek yemek kalmadı.

15 cezaevinin bulunduğu ülkedeki hapishanelerin hepsinde gıda sıkıntısı yaşanıyor. Bu durumun başkent Monrovia’daki dahil iki cezaevine yeni mahkum kabul etmeyi durdurmasına neden olduğu açıklandı.

Gıda sıkıntısının nedenlerinin başında cezaevlerine verilen ödeneklerin geciktirilmesi gösteriliyor.

Cezaevlerinden sorumlu dairenin müdürü Sainleseh Kwaidah, BBC’ye, hükümetin sorunu çözmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Kwaidah, mahkum alamayan iki cezaevinin yeniden kabul etmeye başladığını öne sürerek diğer cezaevlerine de en kısa sürede yemek ulaştırılacağının altını çizdi.

BBC’ye konuşan bir cezaevi çalışanı ise kapıları kapamalarının daha fazla insanı aç kalma riskiyle atmayı istememelerinden kaynaklandığını, ayrıca, duruma öfkelenen mahkumların ayaklanabileceğini söyledi.

Ülkenin tanınmış iş adamlarından Upjit Singh Sachdeva cezaevlerine yemek dağıtabileceğini açıkladı.