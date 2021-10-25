‘Yedinci arkadaş’ Gunther hayatını kaybetti

‘Friends‘ dizisindeki ‘Gunther’ rolüyle tanınan ABD’li oyuncu James Michael Tyler hayatını kaybetti.

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59 yaşındaki oyuncuya 2018’de prostat kanseri teşhisi konumuş, hastalık daha sonra kemiklerine yayılmıştı.

Tyler’ın menajeri oyuncunun pazar günü Los Angeles’taki evinde hayata gözlerini yumduğunu belirterek “Mümkün olduğu kadar çok insan yardımcı olmak istediğinden hikayesini cesur bir şekilde paylaştı. Prostat kanseriyle ilgili farkındalık yaratmak için kampanyalar düzenledi” dedi.

Gunther karakteri dizideki altı arkadaş kadar ekranda görünmese ‘Friends’ hayranları arasında sevilen bir figürdü.

Dizinin meşhur kafesinin müdürü olarak çalışan Gunther, Jennifer Ansiton’ın karakteri ‘Rachel’a gizliden gizliye aşıktı.

Menajeri “Dünya onu Gunther (yedinci arkadaş) olarak tanıyordu ama Micheal’ın sevenleri için oyuncu, müzisyen, kanser farkınladığı savunucusu ve sevgi dolu bir eşti” dedi.

Tyler mayıs ayında ‘Friends’in özel ‘Reunion‘ bölümüne Zoom’la bağlanarak hayatının en unutulmaz 10 yılı olduğunu, daha iyi bir deneyimi hayal bile edemeyeceğini anlatmıştı.