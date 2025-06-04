Yedi tohum şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu tarla bitkileri tohumları pazarındaki yedi şirkete soruşturma açtı.
Yedi şirkete ‘rekabette önemli olabilecek bilgileri birbirleriyle değiştirmek suretiyle rekabeti sınırlayıcı eylemlerde bulunmak’ iddiasıyla ön araştırma yapıldı.
Kurul ön araştırma sonrası yedi şirkete ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal’den soruşturma açılmasına karar verdi.
Şirketler şunlar:
- Corteva Turkey Tohumculuk
- KWS Türk Tarım
- Limagrain Tohum
- May-Agro Tohumculuk
- Monsanto Gıda ve Tarım
- Polen Tohumculuk ve Syngenta Tarım
Öte yandan hibrit endüstriyel kornişon tohumuyla, hibrit sebze ve meyve tohumları pazarlarına 7 Kasım 2024’ten açılan soruşturma sürüyor.