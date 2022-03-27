Yedi suçtan aranan kişi sahte kimlikle çalıştığı yerde yakalandı

Trabzon’da yedi suçtan aranan zanlı, sahte kimlikle çalıştığı işyerinde yakalandı.
AA’nın haberine göre Ortahisar ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi’ndeki işyerinde bir kişinin sahte kimlikle çalıştığı bilgisini değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, R.A.’yı (38) gözaltına aldı.
R.A:’nın ‘tehdit’, ‘dolandırıcılık’, ‘şantaj’, ‘kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık’, ‘bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık‘, ‘iftira’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından arandığı tespit edildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.