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Yaramazlara biraz batar!

Yedi suçtan aranan kişi sahte kimlikle çalıştığı yerde yakalandı


 Trabzon’da yedi suçtan aranan zanlı, sahte kimlikle çalıştığı işyerinde yakalandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Ortahisar ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi’ndeki işyerinde bir kişinin sahte kimlikle çalıştığı bilgisini değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, R.A.’yı (38) gözaltına aldı.


R.A:’nın ‘tehdit’, ‘dolandırıcılık’, ‘şantaj’, ‘kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık’, ‘bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık‘, ‘iftira’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından arandığı tespit edildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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