Yedi memur konfederasyonu 12 Ocak’ta iş bırakacak

Yedi memur sendikası konfederasyonunun bir araya geldiği Kamu Konfederasyonları Platformu, memur ve emekli maaşlarına verilen zamma karşı 12 Ocak’ta iş bırakacaklarını duyurdu.

Görsel: ANKA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 4 Ocak’taki partisinin grup toplantısında memur ve emekliye zam oranının yüzde 30’a çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan’ın dün açıkladığı oran yüzde 25’ti.

ANKA’nın aktardığına göre Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, genel merkez binasında düzenlenen basın toplantısında 12 Ocak’ta yedi farklı konfederasyon üyeleriyle birlikte iş bırakacaklarını duyurdu.

Anadolu Konfederasyonu, Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu, Yurt Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu ve Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu iş bırakacak konfederasyonlar arasında.

Balık şunları dedi: “İş bırakma kararımız hükümete uyarı niteliği taşımaktadır. Yine bu konuda seçime giderken bir çalışma yapmaz ise şubat ayında tekrar bir araya gelerek bu sefer daha fazla gün sayısı ile farklı eylem yollarına gideceğiz. Bize hakkımızı vermiyorlarsa, sandıkta bunun hesabını sorarız. Yoksulluk sınırının üzerinde yeniden bir maaş düzenlenmesidir talebimiz.”