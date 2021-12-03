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Yaramazlara biraz batar!

Yedi ilde DHKP-C operasyonu: 25 gözaltı

DHKP-C’ye yönelik İstanbul merkezli yedi ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 43 şüpheliden 25’i yakalandı.

AA’nın haberine göre İstanbul başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ekim’de 126 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan bazı kişilerin ifadeleri doğrultusunda yeni çalışmalar yapıldı.


Gözaltına alınanlardan bazılarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdikleri ifadeler üzerinden yürütülen çalışmalarda, örgüt içinde faaliyet gösteren 43 şüpheli tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas, Samsun ve İzmir’de 21 şüpheliyi, Jandarma Komutanlığı ekipleri de İstanbul, Ankara, Yozgat ve Denizli’de belirlenen adreslerde 22 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

25 şüpheli gözaltına alınırken adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana el kondu.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen firari 18 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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