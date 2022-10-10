Yedi bebeği öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Britanyalı hemşire suçlamaları reddetti

Britanya’da, yeni doğan yedi bebeği öldürdüğü, 10 bebeği de öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan hemşire suçlamaları reddetti.

Fotoğraf: BBC

Chester kentindeki hastanenin yeni doğan ünitesinde görevliyken, Haziran 2015-Haziran 2016’da bu suçları işlediği gerekçesiyle yargılanan Lucy Letby (32), 2018’de tutuklanmıştı. Yaşananlar ülkenin gündemine oturmuştu.

Chester Kontesi Hastanesi’nin eski hemşirelerinden Lucy Letby, bugün Manchester Kraliyet Mahkemesi’ndeki duruşmaya yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi.

Siyah takım elbise giyen ve etrafı camla çevrili bir bölmede tutulan Letby’ye yönelik suçlamlar yüzüne okundu. Söz konusu bebek sayısı 17 ancak Letby üç bebeği birden fazla kez öldürmeye teşebbüs ettiği için 22 suçlama yapıldı. Yedisi cinayet, 15’i öldürmeye teşebbüs.

Kalabalık mahkeme salonunda, etrafı üç güvenlik görevlisiyle sarılı Letby hepsini inkar etti.