Sekiz bebeği öldürmekle suçlanan hemşire hakim karşısında

Britanya’da sekiz bebeği öldürmek, 10 bebeği de öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan hemşire hakim karşısına çıktı.

Fotoğraf: BBC

Chester kentinde yaşayan Lucy Letby (31), 2017 yılında başlatılan soruşturma kapsamında, 2015-2016’da beş erkek üç kız bebeği öldürdüğü gerekçesiyle 2018’de tutuklandı.

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Countess of Chester Hastanesi’nde çalışırken beş erkek ve beş kız bebeği de öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan Letby Manchester’daki Kraliyet Mahkemesi’ne görüntülü bağlandı.

Letby, sadece kimlik tespiti sırasında konuştu ve mahkeme salonunda konuşulanları duyduğunu ifade etti.

Bir sonraki duruşma 17 Mayıs’ta.