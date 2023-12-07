Yedi aydır tutuklu bulunan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu’nun tutukluluğunun devamına kararı verildi.

Dicle Müftüoğlu. Fotoğraf: MA

Müftüoğlu, 29 Nisan’da Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Sedat Yılmaz’la birlikte Ankara merkezli operasyonda gözaltına alınmış, dört gün sonra tutuklanmıştı.

Bir hafta önce de Diyarbakır merkezli bir operasyonda 21 ilde gazeteci, avukat ve siyasetçiler dahil 143 kişi gözaltına alınmıştı. Bunların 39’u tutuklanırken, 44’ü serbest bırakılmıştı.

Bugün ilk duruşmasına çıkan Müftüoğlu’nun tutukluluğunun devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 18 Ocak 2024’te.