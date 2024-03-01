Yayın ihalesi yine beIN’e: İş imzaya kaldı

Süper Lig ve 1’inci Lig yayın ihalesinin yine beIN Sports’a verildiği, işin artık imzaya kaldığı bildirildi.

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Yayın hakları ihalesinin dün sonuçlanması beklenirken TFF’den ihalenin iptal edildiği açıklaması gelmişti.

İhale için Saran Medya ve mevcut yayıncı beIN Sports çekişiyordu.

TFF, iptalin gerekçesini teklif bedellerinin yetersiz bulunmasına bağlamıştı.

Ancak Saran Holding’in paylaştığı açıklamada en yüksek bedelin kendileri tarafından verildiği belirtilerek şunlar kaydedilmişti:

“İptal kararı daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır. Bu ilkelere açık aykırılık içeren bu ihale sürecinin iptaliyle ilgili, tarafımızdan tüm hukuki yollara başvurulacaktır.”

Bunun üzerine Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, beIN Sports’un ihale başında TFF ve Kulüpler Birliği’nin hedeflediği rakam olan 150 milyon avro barajını son teklifiyle aştığını duyurdu.

Sabuncuoğlu’na göre yeni yayıncı yeniden beIN Sports olmak üzere. İş sadece imzaya kaldı.