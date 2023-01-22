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Yaramazlara biraz batar!

Yavuz Selim Demirağ: 14 Mayıs tarihini açıklarken de Erdoğan’ı yanılttılar

AKP’nin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’da danışmanlarından çok çekiyor. Öyle ki danışmanların yazıp eline verdiği konuşma metinleri yüzünden başına dert alıyor. Ve “Allah’ım affetsin kandırıldık” demek zorunda kalıyor.

14 Mayıs tarihini açıklarken de yanılttılar Erdoğan’ı…


“Yeter! Söz Milletindir” sözleri muhalefete verilen gollük pastır. Nitekim “Altılı Masa”da Menderes’in Demokrat Partisi var. Ve derhal harekete geçerek Erdoğan’ı ters köşeye yatırmaya başladılar bile.

Konu çetrefilli…

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı

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