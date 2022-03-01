Yavru köpek Dora’yı yere çarparak öldüren sanığa yalnızca 2 bin lira para cezası

İstanbul’da çalıştığı işyerinde Dora isimli üç aylık köpek yavrusunu yere çarparak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ‘mala zarar verme‘ suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

21 Nisan 2020’de Sarıyer’de geçen olay sonrası kaçan Ozan Öztürk’ün yavru köpeği öldürdüğü anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden köpeğin sahipleri, sosyal medyada ‘Dora için adalet’ etiketiyle mesaj yayımlamıştı.

Gözaltına alınan Öztürk, ‘köpeğin patronuna ait olduğu, bir anlık öfkeyle yaptığını‘ söylemişti.

Öztürk hakkında dört aydan üç yıla kadar hapis cezası istenmişti.

AA’nın aktardığına göre İstanbul 35’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Öztürk katılmadı. Duruşmada köpeğin sahibi müşteki Cihan Kahya’nın avukatı Cansu Susesi, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ozan Öztürk’ü ‘mala zarar verme‘ suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanık hakkında daha önceden başka bir davada, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verildiğini belirten hakim, yeniden bu yönde bir hüküm kurmadı.