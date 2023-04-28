Yavaş: HDP’nin Meclis’te derdini anlatmak istemesi meşrudur

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘HDP’nin Meclis’te derdini anlatmak istemesinin meşru olduğunu’ söyledi.

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Bugün Yeşil Sol Parti/HDP’nin de bulunduğu emek ve özgürlük ittifakı cumhurbaşkanlığı seçiminde millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldıklarını açıklamıştı.

TV 100’de Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, bu kararı şöyle değerlendirdi:

“HDP’nin açıklamasını okudum, çok net şekilde ‘Tek adam sistemini istemiyoruz, parlamenter sisteme dönülsün’ diyorlar. Doğrusu da budur. Biz 85 milyon insanın problemini çözmeye kararlıyız. Şuanki başkanlık sisteminde meclis tümden yok oldu. HDP de Meclis’te olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur bu şekilde düşünüyorsa. Demirtaş’ın ‘PKK silah bırakmalı’ açıklamasını gördüm. HDP bu şekilde Meclis’e gelip Meclis’in güçlü olmasını isteyip PKK’ya ‘Silah bırakın, ne konuşulacaksa Meclis’te konuşulsun’ diyecektir belki”