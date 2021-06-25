Yatırımcılara ait 3,6 milyar dolarlık Bitcoin’le kayıplara karıştılar

Güney Afrika’da, iki kardeş kurdukları kripto borsasındaki 3,6 milyar dolar (31,31 milyar lira) değerinde Bitcoin’le kayıplara karıştı. Ameer ve Raees Cajee adlı kardeşlerin kendi kripto para servisleri, Africrypt’i 2019’da kurdukları açıklandı.

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Nisan ayında, Bitcoin’un yükselişte olduğu dönemde Ameer Cajee, yatırımcılara e-posta yollayarak şirketin hesaplarının ve bilgisayar ağının hacklendiğini duyurdu. Ancak hackerların verdiği tahribatı önleme çabalarına zarar vereceğini gerekçe göstererek avukat veya polise durumu bildirmemelerini istemesi yatırımcıları şüphelendirdi.

Bir grup yatırımcı, kripto para endüstrisinde uzman hukuk bürosu Hanekom Attorneys’e başvurdu. Hukuk bürosu şu açıklamayı yaptı: “Şüpheli bir durum olduğunu derhal anladık. Africrypt’in çalışanlarının hacklenme söylentisinden bir hafta önce sisteme erişimi engellenmiş. Bunun yanı sıra Africrypt’in havuzundaki fonların şirketin Güney Afrika hesaplarından ve tabii yatırımıların cebinden başka yerlere transfer edildiğini tespit ettik. Yasal süreci başlattık.”

Avukatlık bürosu durumu polise, ülkenin finans alanındaki yetkililerine bildirdi. Finans sektörünün denetleme dairesinin şirketi inceleyeceğini ancak Bitcoin ve diğer kripto paralar ülkede yasal finansal ürünler olarak kabul edilmediği için resmi bir soruşturma açılamayacağı belirtildi.

Haberi yayımlayan ABD’deki New York Post gazetesi, Ameer Cajee veya avukatına ulaşmaya çalıştıklarını ancak bunu başaramadıklarını yazdı.

ITWeb adlı site ise Güney Afrika’daki bir hakimin nisan ayında 20 yatırımcının lehine karar verdiğini aktardı. Karara göre iki kardeşin aleyhine provizyon kesilmesi yönünde talimat verildi. İkilinin 19 Temmuz’a kadar karara itiraz etmek için süresi var.