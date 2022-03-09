Yatağa bağımlı kadın, ‘Elim ayağım’ dediği çalınan köpeğini arıyor

İzmir’de geçirdiği ameliyat sonrası yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren 54 yaşındaki Suzan Polat, çalındığı suçlamasıyla şikayette bulunduğu “Elim-ayağım” dediği can dostu köpeğinden haber bekliyor.

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AA’nın aktardığına göre Çiğli ilçesi Ataşehir Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan Polat, yaklaşık 13 yıl önce Antalya’nın Manavgat ilçesinde birkaç günlük Tibet Terrier cinsi bir köpek buldu.

Paşa adını verdiği köpeğine bir eğitim merkezinde yaya geçitleri, asansör, yürüyen merdiven, alışveriş ve refakatçi eğitimleri aldıran Polat, köpeğine özenle baktı.

İki yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası yatağa bağımlı kalan Polat’ın en büyük yardımcısı da Paşa oldu. Polat evinin yakınındaki markete ve eczaneye gidip alışveriş dahi yapan Paşa’yı 14 ay önce hastane dönüşü evde bulamadı.

Köpeğinin çalındığı suçlamasıyla şikayette bulunan kadın, gözyaşları içinde umutlu bir haber bekliyor. Evladı gibi gördüğü Paşa’nın yokluğunun acılarını katladığını söyleyen kadın şunları anlattı: “Markete gidiyordu, ekmeğimi alıyordu, eczaneden ilaç alırdı, veterinere kendisi gidiyordu, evde bakıcımdı, birisi gelince haber veriyordu, ben bazen nöbet geçiriyordum gidip komşulara haber veriyordu yani benim her şeyimdi. İki yıl önce ameliyatta yanlış yapılan tedavi sonucu felç kaldım, bu süreçte özellikle benim her ihtiyacımı neredeyse o gideriyordu.”

‘İzini bulduk ama henüz ulaşamadık’

Hastaneye gittiği sırada evine giren kişi ya da kişilerin evdeki diğer köpeğinin ayağını sakatladığını, Paşa’yıysa uyutarak götürdüğünü ifade eden Polat, “Mutlaka uyutup götürmüşlerdir onu yoksa asla götüremezlerdi. Diğer köpeği de sakat görünce çalındığını anladım. Emniyete bildirdim, binlerce ilan bastırdım, çevremi seferber ettim, sokak sokak aradık, sosyal medyadan durumu duyurmaya çalıştık, izini bulduk ama henüz ulaşamadık” dedi.

Köpeğinden ayrı kaldıktan sonra çok sıkıntılı günler geçirdiğini, bu süreçte kanser olduğunu öğrendiğini söyleyen Polat, sol gözünde görme kaybı yaşadığını da anlattı.

‘İhbar edenlere ödül vereceğim’

Paşa olmadan hayatını sürdüremediğini söyleyen Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Muhtemelen birileri köpeğimi sahiplendi. Ben evladımı istiyorum, çünkü ben ona muhtacım, o olmadan hayatımı idame ettiremiyorum. Birisi sahiplendiyse onun tüm masraflarını karşılamaya hazırım. İhbar edenlere de ismi açıklanmadan yüklü miktarda ödül vereceğim. Lütfen evladımı bana versinler, kendilerini benim yerime koysunlar. 12 sene ben onu evladım gibi büyüttüm, gören bilen varsa lütfen haber versin.”