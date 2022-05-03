Yaşlı kadının öldü sanılıp ceset torbasına konulması hakkında soruşturma: Dört kişi görevden alındı

Çin’in Şanghay kentinde, bir yaşlı kadının öldüğü sanılarak ceset torbasına konulması sonrasında altı kişi hakkında soruşturma açıldı. Dört kişi görevden alındı.

Fotoğraf: www.scmp.com

Pazar günü, bir bakım evinde kalan, adı açıklanmayan yaşlı bir kadın ceset torbasına konup cenaze nakil aracına götürülmüş, morg çalışanları bir süre sonra yaşadığını fark etmişti.

Kadının araca götürüldüğü ve morg çalışanlardan birinin, ”Yaşıyor” dediği anların görüntülerini içeren video sosyal medyada paylaşılmış, ülkede infiale yol açmıştı.

Çoğu kişi, bunu ‘neredeyse ölüme sebebiyet verecek büyük bir ihmal ve hata’ olarak niteledi ve tepki gösterdi.

Şanghay’daki yetkililer, görüntülerin gerçeği yansıttığını, kadının hastaneye kaldırıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre bir doktor ve beş yetkili hakkında soruşturma başlatıldı. Bakım evinin müdürü ve bölgedeki sivil işler dairesinin müdür yardımcısı görevden alındı. Soyadı, ‘Tian’ olarak açıklanan bir doktorun çalışma belgesi iptal edildi.

25 milyon nüfuslu Şanghay, martta Covid-19 vakalarının artmasının ardından başlatılan karantina uygulamasının altıncı haftasında.