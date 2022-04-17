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Yaramazlara biraz batar!

Yaşı büyük diye indirimli toplu taşıma kartı verilmeyen öğrenci için KDK devreye girdi


Bursa’da bir öğrenci, yaşının 27’den büyük olması nedeniyle verilmeyen indirimli toplu taşıma kartını Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği tavsiye kararının ardından aldı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın aktardığı KDK açıklamasına göre Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bir öğrencisi, indirimli kart almak ilgili kuruma başvurdu ancak 27 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle indirimli kart alma hakkının olmadığı yönünde bildirim yapıldı.


Bunun üzerine öğrenci, KDK’ya başvurdu. Dilekçesinde öğrencilik için yaş sınırı bulunmamasına rağmen öğrencilik haklarından yararlanmasının yaşla sınırlandırılmasının Anayasa’da güvence altına alınan eşitlik ve eğitim öğretim hakkına aykırı olduğunu, ayrıca sosyal devlet ilkesiyle de bağdaşmadığını savunan öğrenci, başka illerde böyle bir uygulama olmadığını belirterek sorununun çözümünü talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucu öğrenciyi haklı buldu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na tavsiye kararı verdi.

Çeşitli sebeplerle üniversite öğrenimine geç başlamış ya da ikinci, üçüncü üniversite eğitimi alan kişilerin bulunabileceği ifade edilen kararda, öğrencinin talebinin karşılanması gerektiği bildirildi. Kararda ayrıca, belediyenin internet sitesinde yer alan başvuru bilgilerindeki öğrenci tanımının, yürürlükteki yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kararın ardından belediye, başvurucuya indirimli öğrenci kartının tanımlandığı ve Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliğinin güncellendiği yönünde KDK’ya bildirimde bulundu.

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