Yaşar Aydın: Muhalefetin önündeki birtakım sorular

Sonbaharda iktidarın Meclis’e getireceği erken seçim talebini muhalefet kabul edecektir. Bu koşullarda tüm bu tartışmalar ve hesaplar anlamsızlaşır, yürürlükteki seçim yasıyla sandığa gidilir. İktidar 2022’de seçim yapmayacaksa muhalefetin önünde birden fazla karar vereceği soru belirecektir.

1-“Erdoğan mağduru oynayacak” kaygısıyla Anayasa’nın çiğnenmesine göz yummak “Bir kez daha delinse de bir şey olmaz” diyerek seçim tarihini beklemek.

2-“Aday olamazsın, aday yapılması durumunda YSK suç işler” kampanyası yapmak. Kampanyayı Erdoğan’ı erken seçime zorlamanın parçası yaparak“ mağduriyet” söyleminin önüne geçmek

3-2023 ilkbaharında iktidarla uzlaşarak bir tarih belirlemek.

İktidar eylül ayına kadar erken seçim kararını Meclis’e getirmezse önümüzdeki aylar bu alternatifleri konuşup duracağız. Şimdiden kafa yormakta fayda var.

Yaşar Aydın’ın yazısı