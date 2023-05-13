Yaşar Aydın: İktidar seçmeni korkutma gayretinde

Son bir haftadır iktidar işi gücü bırakarak seçmeni korkutma gayretine girdi. İktidarı vermeyeceklerine dair algı yaymaya çalışıyorlar. Kendilerini olmadıkları kadar güçlü göstermek için canla başla çaba harcıyorlar. Muhalefetin ise zayıf, güçsüz ve endişeli oldukları görüntüsünü yaymaya çalışıyorlar.

Büyük yanılıyorlar. Yaklaşık 21 yıldır bir kez olsun bile teslim olmayan, umudunu, direncini azmini koruyan muhalefet güçlerinin Soylu’nun ve suç örgütlerinin tehditlerinden korkmaları mümkün değil.

Artık çok daha güçlü bir muhalefet var. Çok uzun ve acı dolu bir yoldan geldi bu noktaya. Şimdi son bir hamle daha yapacak. Bir adım daha atacak.

Sandıklara büyük bir coşkuyla gidecek. Oyunu verecek ve sonra da o oyların çalınmaması için görev başında olacak.

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Erdoğan ve onun temsil ettiği anlayış çoktan yenildi. Tarihin çöp kutusuna yollamak için resmi bir belge bu; ona bu seçimde seçmen pusulası olarak verilecek.

Yaşar Aydın’ın yazısı