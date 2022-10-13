Yaşar Aydın: Erdoğan aralık ayına özel hazırlık yapıyor

Yeni yılla birlikte siyasetin tozu dumanı içinde hiçbir sözün kıymetinin olmayacağını bilen iktidar aralık ayına özel bir hazırlık yürütüyor. Yurttaşı iktidarın müjde ve vaat bombardımanı karşısında korumanın tek yolu, bugünden onun talepleri etrafında mücadele yürütmekten geçiyor.

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Enflasyon: Kasım 2021’de enflasyon 3,51, Aralık ayında ise 13,85. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi, uzun süredir yükselen enflasyonun ilk kez kasım ayında düşme ya da aynı kalma ihtimali çok yüksek. Erdoğan’ın ajandasında en başa yazdığı başlığın bu olduğuna hiç kuşku yok.

Asgari ücret: Erdoğan şimdiden müjde olarak sunmaya başladı. Temmuz ayı benzeri bir artış hazırlığında oldukları belli. Çalışanların neredeyse tamamının asgari ücrete sıkışacağı ve açlık sınırının hemen üstünde yer alacak ücret düzeni ‘müjde’ olarak pazarlanacak.

EYT: Bir türlü hazırlığı bitmeyen teklifin, belli sayıda insanın sorununu çözecek şekilde bitirilmesi planlanıyor. Gürültüsü çok olacak. Ekonomik torba: Daha şimdiden başladıkları düşük faizli kredi meselesi, yılsonuna kadar devam edecek. Vergi ve sigortanın da dâhil olduğu birçok kamu borcuna ilişkin af çıkarılmasına da kesin gözü ile bakılıyor.

Genel af: Diğer bir af tartışması cezaevleri ile ilgili başladı. Aldığımız bilgiye göre kapsamlı bir af teklifi hazırlık aşamasında. MHP desteği ile geçecek af paketinde bazı sürprizlerin bile olabileceği konuşuluyor.

Toplu konut: TOKİ marifeti ile dağıtılacak konutların yaygın temel atma törenleri de aralık ayına denk getiriliyor. Temeli atıldıktan sonra ne zaman bitirileceğinin çok önemi yok.

Yaşar Aydın’ın yazısı