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Yaramazlara biraz batar!

Yaşar Aydın: Cesetlerin kıyıya vurduğu saatlerde prompter’dan bildik sözleri tekrarlaya tekrarlaya konuştu

AKP Genel Başkanı Erdoğan, selin yok ettiği Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde halka hitap etti. 20’den fazla insanın öldüğü Ezine Çayı’nın denize taşıdığı cesetlerin kıyıya vurduğu saatlerde açıklama yaptı. “Prompter”dan baka baka, bildik sözleri tekrarlaya tekrarlaya konuştu. Ne kadar çok insan ölürse ölsün, ne kadar çok ağaç yanarsa yansın, evler yıkılsın, dükkânlar sular altında kalsın, fark etmez… AKP iktidarı ne kadar güçlü olduğunu göstermek ve anlatmak zorunda değil mi?

Hep aynı laflar… Konu ne olursa olsun, müdahalede dünya birincisiyiz. Sayılar peşi sıra sıralanır. Uçak, SİHA, İHA, vs… Canla başla çalışılmış, zamanında müdahale edilmiştir.


Yaşar Aydın’ın yazısı

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