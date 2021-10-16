Yaşar Aydın: AKP kadrolarında benzer çözülmelere daha çok tanıklık edeceğiz

Bu sürecin sonucu olarak da AKP döneminde bugüne kadar çok rastlamadığımız bilgi sızması, şikayetler ya da muhalefetle iyi geçinme çabası gibi davranışlar görülmeye başladı. Ankara’da birçok bakanlıktan Deva, Gelecek, Saadet ve İYİ Parti’ye günlük rapor akışının olduğunu bilmeyen yok. Bu isimlere parti yönetiminin müsamaha gösterildiğine dair söylemler var.

AKP kadroları içinde ve bürokraside benzer çözülmelere daha çok tanıklık edeceğiz. Pandora’nın kutusu Türkiye’de de açıldı. Kutudaki bilgiler Saray’a ulaşıncaya kadar aşamalı olarak ortalığa saçılmaya devam edecek. AKP ve Erdoğan için yolun sonu görünüyor. Ama hâlâ böyle bir sona itiraz eden AKP’li isimler var. Bu isimler ve gruplar arasında yaşanan kapışma Erdoğan’a ulaşmak üzere. Toplumun bu kapışmaya karşı gösterdiği ilgisizilik de gösterdi ki hiçbir atraksiyon ve değişim görüntüsü çözülmeyi ve yıkılışı durduramayacak.

Yaşar Aydın’ın yazısı