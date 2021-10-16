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Yaramazlara biraz batar!

Yaşar Aydın: AKP kadrolarında benzer çözülmelere daha çok tanıklık edeceğiz

Bu sürecin sonucu olarak da AKP döneminde bugüne kadar çok rastlamadığımız bilgi sızması, şikayetler ya da muhalefetle iyi geçinme çabası gibi davranışlar görülmeye başladı. Ankara’da birçok bakanlıktan Deva, Gelecek, Saadet ve İYİ Parti’ye günlük rapor akışının olduğunu bilmeyen yok. Bu isimlere parti yönetiminin müsamaha gösterildiğine dair söylemler var.

AKP kadroları içinde ve bürokraside benzer çözülmelere daha çok tanıklık edeceğiz. Pandora’nın kutusu Türkiye’de de açıldı. Kutudaki bilgiler Saray’a ulaşıncaya kadar aşamalı olarak ortalığa saçılmaya devam edecek. AKP ve Erdoğan için yolun sonu görünüyor. Ama hâlâ böyle bir sona itiraz eden AKP’li isimler var. Bu isimler ve gruplar arasında yaşanan kapışma Erdoğan’a ulaşmak üzere. Toplumun bu kapışmaya karşı gösterdiği ilgisizilik de gösterdi ki hiçbir atraksiyon ve değişim görüntüsü çözülmeyi ve yıkılışı durduramayacak.


Yaşar Aydın’ın yazısı

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AKP nasıl çözülür?

Şimdilerde görüyoruz ki, AKP çözülme sürecinde. Yıllardır bu partiye oy vermiş, sonra da sessiz kalmış, hatta nemalanmış büyük bir muhafazakar kitle, partiden kopma noktasında. Yani, otoritenin kurumsallaşmasını engelleme imkanı var. İşte bu noktada, muhalefetin bu kitleyi yok sayma, onlara kapılarını kapama, geldikleri partiye gönderme lüksü var mı?