Yaşam, ölüm, sanat ekseninde yeni tartışmalar: ‘Memento Mori’ sergisi yarın açılıyor

Maçka Sanat Galerisi ‘Memento Mori’ sergisiyle ArtContact İstanbul 2’nci Çağdaş Sanat Fuarı’nda sanatseverlerle buluşuyor.

Latince ‘Memento Mori’ ölümü hatırlatıyor

Türkçeye ‘Ölümü hatırla’ olarak çevrilebilecek tematik ‘Memento Mori’ sergisinde seramik, heykel, resim, tekstil, cam gibi pek çok disiplini kapsayan eserler yer alıyor.

Sanatçılar Ali Cabbar, Carmen Lozar, Dolce Paganne (Ceren Aksungur), Esra Carus, Fatih Kızılcan, Fırat Neziroğlu, Gönül Nuhoğlu, Güneş Çınar, Hakan Gündüz, Ömür Tokgöz, Rüçhan Şahinoğlu, Serhat Kiraz, Sevgi Karay, Şükran Moral ve Yiğit Aral ölüm kavramını irdeliyor ve yaşam, ölüm ve sanat ekseninde yeni tartışma alanları yaratıyor.

Eser: Fatih Kızılcan

Artcontactistanbul.com‘un Yenikapı’da bulunan fuar alanındaki sergiyi ve organizasyondaki diğer sergileri 26-29 Mayıs tarihlerinde, 10:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilirsiniz.