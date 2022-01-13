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Yaramazlara biraz batar!

Yasadışı keten kuşu avlayan iki kişiye suçüstü

Kayseri’de yasadışı keten kuşu avlayan iki kişi suçüstü yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün açıklamasından aktardığına göre av koruma ekipleri kentin farklı noktalarında koruma kontrol faaliyetinde bulundu.


Hacılar ilçesinde yasadışı keten kuşu avladıkları tespit edilen Suriye uyruklu iki kişi suçüstü yakalandı.

Avda kullanılan iki kafese ve kuş yakalamaya yarayan örme ağlara el kondu. 12 keten kuşu veteriner hekim kontrolünün ardından doğaya bırakıldı.

İki kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten cezai işlem uygulandı.

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