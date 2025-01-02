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Yaramazlara biraz batar!

Yasadışı avcılık şüphesiyle durdurulan üç kişi, doğa koruma personelini dövdü

Artvin’de yasadışı avcılığa karşı kontroldeki üç Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personelini döven üç kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

DKMP Artvin ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa karşı koruma kontrol faaliyetlerini sürdürürken merkeze bağlı Dokuzoğul köyünde yasadışı avlandığından şüphelendiği kişileri takip etti.


Şüphelilerin aracını kontrol etmek isteyen görevliler Ergün Efekan, Kemal Sancar ve Bayram Demirci’yle kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçtaki B.S, Y.S. ve F.K. görevlileri dövdü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Efekan ve Sancar ayakta tedavi edilirken Demirci ambulansla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araçla kaçan şüpheliler, cumhuriyet savcılığının talimatıyla ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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