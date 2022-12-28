Yasa dışı yollardan ülkeye sokulan 108 hayvana el kondu

Türkiye’ye yasa dışı yollardan sokuldukları belirlenen 108 hayvana el kondu. Devlet koruması altına alınan hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirildi.

El konulan hayvanların çoğu sürüngen Fotoğraflar: AA

İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Şube Müdürlüğü ekiplerinin el koyduğu hayvanlar arasında Çin su ejderi, papağan ve makak maymunu da var.

Yurda yasa dışı yollardan sokulan hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesine yerleştirildi

Sağlık kontrolünden geçirilen hayvanlar yuvaları olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne yerleştirilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada en iyi şartlarda ve doğal ortamlarına uygun bakılacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların ağırlıklı olarak sürüngenlerden oluştuğunu söyledi.