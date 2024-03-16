İstanbul merkezli yedi ilde yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 60 şüpheliden 34’ü tutuklandı.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

Yasadışı bahis faaliyetleri yürüten zanlıların örgüt ağı ve finans trafiği deşifre edilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Bursa, Muğla, Denizli, Balıkesir, Adana ve İzmir’deki 69 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 60 kişi gözaltına alınmıştı.

Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen 60 şüpheliden 34’ü tutuklandı. 25’i adli kontrol şartıyla, biri de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA’nın haberine göre zanlıların ATM’den ‘QR kod’ ve ‘Cepbank’ yöntemiyle sağladıkları haksız kazancı kripto para borsası vasıtasıyla yurt dışına çıkarıp aklamaya çalıştıkları tespit edilmişti.

Operasyonda 60 zanlıyı gözaltına alan ekipler, adreslerdeki aramalarda 33 bin 300 lira, 252 dolar, 30 avro, ⁠iki kripto soğuk cüzdan, ⁠iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyale el koymuştu.

Ekipler, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 milyon liralık finansal döngü tespit etmişti.